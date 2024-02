Aus Bernkastel-Kues nach Paris Edilia Gänz und ihre Top-Rolle in der europäischen Kulturförderung

Es ist schon nicht unbedingt leicht, eine Bühne für die eigenen Songs zu finden. Aber die eigene Oper ans große Opernhaus zu bringen, mit allem Drum und Dran, mit Dutzenden Beteiligten? Oder das aufwendige, selbst choregrafierte Ballett-Stück? Fast unmöglich. Egal, wie viel Talent und Leidenschaft vorhanden sind. Die aus Bernkastel-Kues stammende Edilia Gänz tut etwas dagegen – schon seit zehn Jahren setzt die inzwischen 33-Jährige in Paris mit durchaus großem Budget auf Innovation. Als Direktorin von „Fedora“. Was das ist, was es bringt - das sagt sie im TV.