Ungewohnte Jazz-Töne Wo man den Akkordeon-Virtuosen Luciano Biondini live erleben kann

Akkordeonmusik – das hat es beim Moselmusikfestival schon gegeben. Vor fünf Jahren etwa hat die Französin Viviane Chassot mit ihrem Instrument in der Wittlicher Synagoge ihr Publikum begeistert. Damals allerdings mit Bearbeitungen klassischer Werke. In diesem Jahr gibt‘s dagegen Jazz auf dem oft als „Schifferklavier“ geschmähten Tasteninstrument, das man hierzulande eher mit Hans Albers auf der Reeperbahn nachts um halb eins, bestenfalls noch mit Lydie Auvray in Verbindung bringt, die unter anderem mit Hannes Wader und Klaus Hoffmann zusammengearbeitet hat.