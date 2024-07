Neues Format bei Moselmusikfestival Wenn das Konzert im Dunkeln stattfindet - und Torsten Sträter vorliest (Fotos)

Schon das Vorspiel ist außergewöhnlich. Mit Schlafmasken vor den Augen stehen wir in einer langen Reihe vor den Türen von St. Maximin und halten uns an den Schultern. Geführt von einem sehenden Guide, bewegen wir uns einer hinter dem anderen in Richtung Kirchenraum. Dort in der ehemaligen Trierer Abteikirche wird gleich das Eröffnungskonzert des Moselmusikfestivals 2024 beginnen. Vorsicht! Nur nicht stolpern oder loslassen.