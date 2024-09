Tanzfestival in der Europahalle Movement Art in Trier: spannende Choreografien und beeindruckende Bewegungssprachen

Eindrucksvolle Tanzkunst, Ausdrucksvielfalt und feinste energetische Ausdeutung begeisterten das Publikum beim Eröffnungsabend des internationalen Tanzfestivals Movement Art am Donnerstag in der Europahalle in Trier. Gleich diese erste Ausgabe machte klar: Das Festival ist eine Bereicherung. Mit Movement Art erhält die Trierer Kultur-und Tanzszene eine neue spannende und zeitgenössische Facette.