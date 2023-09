Auch gastronomische Angebote Nachts im Museum: Diese Schätze gibt es am Samstag(abend) in Trier zu entdecken

Im Rheinischen Landesmuseum Trier erwartet die Besucher eine „Goldene Nacht“. Der berühmte Trierer Goldmünzenschatz und magische Fundstücke aus der Sammlung geben faszinierende Einblicke in die römische Antike. In einer exklusiven Sonderführung präsentiert Dr. Joachim Hupe um 19 und 20 Uhr den bemerkenswerten Fund einer Begleitfigur des römischen Lichtgottes Mithras von der aktuellen archäologischen Ausgrabung an der neuen Hauptfeuerwache in Trier. Für Stimmung auf der großen Bühne sorgt ab 20.30 Uhr die Band The 4Senses acoustic mit einem Song-Mix aus Rock, Pop, Blues und Country. Zauberkünstler Tobias entführt die Gäste um 21.30 Uhr in die Welt der Magie und Illusionen. Für das leibliche Wohl sorgt das Café Zeitsprung im Museumsinnenhof. Kostproben von römischem Mulsum bietet das Weingut Romanushof aus Wintrich. Für Kinder und Familien gibt es wieder ein spezielles Mitmach-Programm.