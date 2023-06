Musical für Kinder im Theater Trier Erwachsenen darf man halt nichts erzählen

Können die Kinder denn alles, was die Regisseurin von ihnen will? Die gerät regelrecht ins Schwärmen: „Die können sogar noch viel mehr. Was Carola Ehrt und Martin Folz mit diesem Jugendchor gemacht haben, ist unglaublich. Ein Beispiel: Zum offiziellen Probenbeginn, also als es zum ersten Mal szenisch zur Sache ging, hatten die schon alle Songs drauf. In- und auswendig! Da waren selbst die Erwachsenen schwer beeindruckt. Mit vielen Jugendchor-Mitgliedern kann ich arbeiten wie mit den großen Kollegen. Die Kinder können zwar nicht alles so perfekt abliefern wie diese – dafür sind sie aber auch deutlich niedlicher.“