(red) Rock ’n’ Roll der 60er und 70er Jahre — Musik, die in die Beine geht — und die markante Stimme von Frontmann Werner Hertz erwarten die Ehranger Festbesucher beim Straßenfest in der Kyllstraße, wenn am Samstag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr The H.A.T. Boys spielen.