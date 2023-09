Zum Abschluss aktuelle Komposition von Joachim Reidenbach Klänge auf dem Silbertablett beim Konz Musik Festival

Und dann Reidenbachs Komposition. Trotz ihrer Modernität steckt in der „Suite für acht Holzbläser und Orgel“ ein kleines Stück Musikgeschichte. Die Suite habe keine eigentlich musikalischen Themen, sondern „ausschließlich Motive“ – so vermerkt es der Komponist in einer Erläuterung zur Partitur. Anders ausgedrückt: Reidenbach arbeitet nicht mit groß angelegten Entwicklungszügen, sondern mit kleinen Klang-Bauteilen, wie es sie im 17. Jahrhundert und noch beim jungen Bach gibt. Es sind Momentaufnahmen von unterschiedlicher Intensität und Dauer. Und die Ähnlichkeit mancher Motive gibt dem Gesamtwerk auch Einheit und Zusammenhalt. Am schönsten vielleicht erscheinen beim Zuhören die Sätze vier und sechs – einmal durch die transparente Klanggestalt, die in einer sorgfältigen Instrumentation entsteht, und dann durch die bündige Energie, mit der die Suite im letzten Satz abschließt.