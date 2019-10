Kunst in Gewächshaus : Musikalische Brüder spielen im Gewächshaus in Morbach

Die Brüder Wasserfuhr, links Julian an der Trompete und rechts Roman, der Klavier spielt, sind sehr erfolgreiche deutsche Jazzmusiker, die nach vielen Jahren wieder in der Region zu hören sind. Foto: Christina Bents/Jimmy Katz

Morbach Julian und Roman Wasserfuhr sind bei Kunst im Gewächshaus zu Gast. Nach fünf Alben und Auftritten auf renommierten Festivals werden sie in den Medien hochgelobt.

„Das ist allerhöchste

Jazzqualität“ bescheinigt die „Rheinische Post“ den Brüdern Wasserfuhr, Ralf Dombrowski, von der Zeitschrift „Jazzthing“ sagt: „mit Julian Wasserfuhr ein herausragender Trompeter am Start, der sich mit betörender Musikalität und Eleganz in die Brönner-Klasse bläst.“ „Die Zeit“ fand die Musik der Brüder „verblüffend ungewöhnlich“, die „Süddeutsche Zeitung“ bescheinigte Julian Wasserfuhr einen „magischen Ton“. Ob das tatsächlich zutrifft, davon kann man sich bei „Kunst im Gewächshaus“, am Samstag 26. Oktober in Morbach überzeugen.