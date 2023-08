Bands der Region Mandolinenorchester 1925 Wintersdorf Mandolinenorchester Wintersdorf: Klassik, Folk, Rock bis hin zu Volksliedern

Wir treten in der gesamten Region Trier auf. Wir sind regelmäßig Gast im Trierer Brunnenhof. Wir spielten bei den Heilig Rock Tagen, bei Wine in the City, aber auch in Luxemburg, Echternach oder Mondorf. Gastauftritte gab es bei befreundeten Vereinen wie Saarhölzbach, Bachem und vielen weiteren. Wir waren beim Europäischen Musikfestival in Antwerpen und beim Mandolinenfestival in Luxemburg.