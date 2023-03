BANDS AUS DER REGION DOSENBIER Punkrock aus der Saarburger Gegend

Wir spielen überall, wo die Leute uns hören wollen. In der Vergangenheit haben wir schon in vielen Ecken von Rheinland-Pfalz, aber auch im Saarland und bis in den Süden von Baden-Württemberg gespielt. 2019 konnten wir zum ersten Mal im Ausland spielen. Damals waren wir in Kölliken in der Schweiz zu Gast. Seit 2022 haben wir eine kleine Fanbase in der Region um Themar/Hildburghausen in Thüringen aufbauen können – auf den Besuch in 2023 freuen wir uns jetzt schon.