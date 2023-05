Bands der Region Two ’n Two Nicht nur eine Band, auch gute Freunde

Wir sind Two ‘n Two, bestehend aus Silvia Berthold, Klaus Lieser, Anne und Steff Völpel. Der Bandname kam Steff spontan in den Sinn, als er an ein gleichnamiges Stück der Band Sea Level dachte. Wir fanden dies sofort alle sehr treffend, da sich unser Quartett aus zwei Duos zusammengefunden hat. Außerdem: zwei Frauen, zwei Männer sowie zwei Stimmen und zwei Gitarren – irgendwie immer zwei und zwei. Passte also perfekt!