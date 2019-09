Kultur : Musikband „RoxxBusters“ um Frank Rohles löst sich nach zehn Jahren auf

Trier Sie hat unzählige Volksfeste gerockt – nun ist Schluss: Die überregional bekannte Coverband „RoxxBusters“ löst sich auf. Im Dezember wird sie ihre letzten beiden Konzerte spielen. Doch es gibt auch eine versöhnliche Nachricht.

Ein Paukenschlag am Abend für alle Fans der Musik der 70er und 80er-Jahre in der Region: die Coverband RoxxBusters löst sich zum Ende des Jahres auf. Das gaben die Musiker am Abend in einem Video auf Facebook bekannt.

Als Grund für die Trennung führt Keyboarder Tobias Schmitz an, dass immer klar gewesen sei, dass die Band nur in dieser Besetzung existieren kann. Dies sei nicht mehr möglich. Aus dem üblichen Jahresabschlusskonzert in Prüm werde somit ein Abschiedskonzert, so Schlagzeuger Ralph Winter. Dieses werde aus zwei Teilen an zwei Tagen bestehen. Die Konzerte finden am Freitag, 27. und Samstag, 28. Dezember statt. Zum Ticketvorverkauf werde die Band in Kürze Informationen veröffentlichen. „Ich weiß, dass wir viele von euch mit dieser Nachricht traurig machen“, so Bassist Rainer Peters.