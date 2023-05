Bands der Region More than Swing More than Swing: Mehr als Big-Band-Musik

Wir spielen am Sonntag, 28. Mai, bei Jazz am Dom von 15.55 Uhr bis 16.40 Uhr, am Samstag, 1. Juli um 22 Uhr in Osann und am Samstag, 15. Juli, 21 Uhr in Hetzerath. Am Samstag,11. November um 20 Uhr Uhr „Swing Tonic 20“ im Bürgerhaus in Hetzerath.