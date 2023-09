Interview mit Dagfinn Koch Wie ein Komponist mit Künstlicher Intelligenz arbeitet: „Ich bringe alles schon im Kopf zum Klingen“

Die Gesellschaft für aktuelle Klangkunst Trier lädt an drei Abenden zu nordischer Kammermusik ein. Der „richtigen“ Aufführung am Freitag, 8. September, um 19 Uhr im Haus Beda in Bitburg gehen zwei öffentliche Probenabende in Oberbillig bei Konz und in der Sauertalgemeinde Minden voraus (siehe Info).