Jazz : Ein Konzert als Gesamtkunstwerk

Trier Die multitalentierte Musikerin Erika Stucky glänzt in Trier mit ihrer außergewöhnlichen Kunst.

Ping Pong heißt das Programm. „We are gonna ping pong you around the world” verspricht Stucky, sie moderiert in einem Mischmasch aus amerikanischem Englisch und Schwyzerdeutsch. Aufgewachsen ist sie in Kalifornien und einem kleinen Dorf in der Schweiz, dieser Zusammenprall der Kulturen prägt sie auch heute noch. In den 1960ern und -70ern mit Flower-Power, Muhammad Ali – dessen Großspurigkeit sie sehr bewundert – und Charles Manson aufgewachsen, verarbeitet sie ihre Erlebnisse in der Musik.