Mit Musik die Welt erobert „Inzwischen bin ich pro Jahr 300 Nächte in Hotelzimmern“ – Wie Karl-Heinz Steffens Weltkarriere gemacht hat

Es gibt in der Welt kaum ein großes Konzerthaus, das Karl-Heinz Steffens nicht von Innen aus der Bühnensicht gesehen hat: die Mailänder Scala, die Staatsoper Prag oder die Philharmonie in Paris. Momentan ist er in Tel Aviv, wo er das Israel Philharmonic Orchestra dirigiert. Dass er einmal eine solche musikalische Karriere machen würde, war in seinen ersten Lebensjahren nicht absehbar. In seiner Familie spielte keiner ein Instrument. „Der Musikverein Lüxem war meine musikalische Familie“, sagt er. Die Klarinette wurde sein Instrument, weil es das Enzige war, aus dem er auf Anhieb einen Ton herausbekam, wie er sich erinnert. „Im Nachhinein war es ein Glück, dass ich Klarinette gelernt habe, denn man kann damit die schönste Kammermusikliteratur spielen und die besten Komponisten haben für die Klarinette wunderschöne Stimmen geschrieben.“