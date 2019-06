Musik : Die gute, alte Zukunft landet im Gelben Sack

ZUGABE!

Weitere Konzerte in der Region: Am Dienstag, 4. Juni, sind die Hot Snakes (Post-Hardcore aus Kalifornien) zu Gast im Mergener Hof). Das könnte auch dem einen oder anderen gefallen, der sich schon auf La Dispute freut (21. Juni, Rotondes Luxemburg). Joan As Police Woman spielt am Mittwoch, 5. Juni, solo in der Kulturfabrik Esch. Progressive-Metal gibt’s am 12. Juni von Intervals (Mergener Hof)

Wie immer kostenlos sind die vielen Konzerte bei der Fête de la Musique (FdlM) – am Freitag, 14. Juni, auf mehreren Bühnen in der Luxemburger Innenstadt. Die traditionelle FdlM-Hauptstadt des Nachbarlands ist aber Dudelange: Dort treten am 15. Juni auf der Hauptbühne unter anderem Frank Turner & The Sleeping Souls auf. ⇥(AF)