ERSTE REIHE - DIE MUSIKKOLUMNE VON ANDREAS FEICHTNER : Ein Leben für die Musik

Monatlich eine Flatrate zahlen, um unbegrenzt Musik zu hören. Aus vielen Titeln auswählen, Kopfhörer auf und los. So hört sich das Jetzt an, die Streaming-Gegenwart. Nur: Das ist wirklich keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, noch nicht einmal eine des vergangenen.

Vor 140 Jahren begann eine Ära , die fast in Vergessenheit geraten ist – das „musikalische Telefon“, wenn man so will. Firmen wie Theatrophone aus Paris boten ihren Kunden schon Ende des 19. Jahrhunderts Live-Übertragungen von Opern und Konzerten, lange vor der Radio-Erfindung – und zwar parallel und in Stereo, auch wenn der Begriff damals noch unbekannt war. Mit zwei Telefonhörern und professioneller Mikrofonierung auf der Bühne war das möglich.

Das ging dann so: Einfach willkürlich das dicke „1001 Alben, die Sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist“ aufschlagen, Augen zu und Finger drauf – und dann das empfohlene Album komplett durchhören, was dank Streaming-Anbietern oder Youtube kein Problem mehr ist: Da sind dann auch mal persönliche alte Favoriten darunter – wie Nick Drake, Pink Moon (1972), King Crimsons legendäres Debüt „In the Court of the Crimson King“ (1969) oder Radioheads OK Computer (1997), aber eben auch interessante Künstler, die ich bisher nicht oder kaum auf dem Schirm hatte wie etwa Sängerin Billie Holiday (Lady in Satin, 1958) oder Gil Scott-Heron (Winter in America, 1974). Der exotischste Ausflug: „Call of the Valley“ (1967) von Shivkumar Sharma war mir komplett unbekannt – erklärt aber, warum Einflüsse aus der traditionellen indischen Musik in den späten 60ern bei Hippies populär wurden.