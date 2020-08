Klassik : Musikkreis Wittlich nimmt Konzertreihe wieder auf

Wittlich Wo vielen Veranstaltern in Coronazeiten das Risiko zu groß ist, will der Musikkreis Wittlich ein Zeichen für die Kultur setzen und neue Konzerte veranstalten. Der Vorverkauf hat begonnen.

Das Programm verspricht hochkarätige Künstler und erstklassigen Musikgenuss. Zu den Highlights gehört das Minguet-Quartett – eines der weltbesten Streichquartette – , das aktuell bei den Salzburger Festspielen zu Gast ist. Es wird die Zuhörer im kleinen Rahmen der Synagoge in Wittlich mit Werken von Bach, Dvorak und mit Schuberts Streichquintett erfreuen. Termin: 24. April 2021. Dann ist da das Vokalensemble Verum Gaudium (17. Oktober 2020), das sich erst 2019 aus Mitgliedern des Leipziger Gewandhauschores gebildet hat – fünf Solisten mit viel Stimmpotenzial. Und das Ensemble für Alte Musik Caladrius mit Blockflöten, Barockgitarre, Violone und Orgel/Cembalo, das, wie die Jury des Internationalen Händel Wettbewerbs Göttingen 2019 urteilte, durch „große Spielfreude gepaart mit unglaublicher Musikalität und einer Fülle an Klangfarben“ beeindruckt. „Wishful Singing“, fünf junge Sängerinnen aus den Niederlanden, möchten am 26. Dezember das Weihnachtskonzert zu einer Reise voller Höhepunkte und Überraschungen machen.