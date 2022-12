Projekt „Start your Music“ : Wie ein Trierer Verein Kinder und Jugendliche für Musik begeistern will

Ab an die Instrumente: Kinder beim „Start your music“-Projekt, einer Aktion des Musiknetzwerks. Foto: Uwe Kollmenn/Musiknetzwertk/Uwe Kollmann

Trier Kinder für Gitarre, Keyboards oder Drums begeistern - auch in Familien, in den die musikalische Förderung vielleicht nicht ganz oben auf der Liste steht: So soll ein neues Projekt des Musiknetzwerks Trier den Nachwuchs unterstützen - und das kostenlos.

Der Raum in der früheren Geschwister-Scholl-Schule in Trier-Nord sieht schon mal sehr einladend aus für Musikfans jedes Alters. Da stehen eine ganze Reihe Gitarren bereit, ein Keyboard und ein Klavier, ein Mikro, ein aufgebautes Schlagzeug, elektronische Drums – das einstige Klassenzimmer ist ein bestens ausgestatteter Probenraum. Nur, dass hier keine feste Band probt, sondern Kinder und Jugendliche, die ausprobieren können, ob das mit dem Musikmachen was für sie ist oder nicht. Jeden Samstagmittag treffen sich dort Kinder ab acht Jahren, aktuell gibt es allerdings keine freien Plätze.

„Start your Music“ nennt sich das Projekt, initiiert wird es vom Musiknetzwerk Trier – die Idee entstand dabei vor rund einem Jahr, der fertig eingerichtete Raum wird seit rund vier Monaten genutzt.

Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern – das ist der Leitgedanke hinter „Start your Music“. Es gehe ihnen um soziale und kulturelle Teilhabe, so nennen es Uwe Kollmann und Uwe Reinhard (1. und 2. Vorsitzender des Musiknetzwerks. So gibt es nicht nur die Möglichkeit, Instrumente vor Ort zu testen – mit Hilfestellung von erfahrenen Musikern. Eine Besonderheit ist, dass einige Kinder und Jugendliche auch die Möglichkeit bekommen, sich ein Instrument kostenfrei auszuleihen. Der Verein nimmt dazu auch gerne Instrumente als Spenden an.