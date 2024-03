Musikschulen in Bedrängnis Geige, Flöte, Klavier – welchen Lehrern jetzt die Entlassung droht

Weit mehr als 5000 Menschen in der Region Trier lernen ein Musikinstrument oder nehmen Gesangsunterricht. Mancherorts, wie in Trier-Saarburg, gibt es sogar lange Wartelisten, um einen Unterrichtsplatz zu bekommen. Die Nachfrage dürfte in diesem Jahr noch einmal deutlich steigen. Denn die Musikschulen müssen sich nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom Juni 2022 von ihren Honorarkräften trennen.