Theater Trier : Ein Abend voller Emotionen und Liebe

Trier Nach 107 Tagen hat der Opernchor des Trierer Theaters im Brunnenhof wieder vor Publikum gesungen. Endlich! Der Titel ihres Programmes „Nun ihr Musen – genug geschwiegen“ spricht Bände.

Lange genug haben alle auf diesen Tag gewartet. Ganz besonders aber Martin Folz. Der ist zwar in erster Linie kein Sänger, aber dafür Opernchordirektor am Theater Trier. Die wochenlange Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hat das Ensemble samt Leiter arg gebeutelt. Damit ist jetzt Schluss! „Nun ihr Musen – Genug geschwiegen“ nennen sie in leichter Abwandlung von Goethes Zitat etwas trotzig ihr Programm und demonstrieren hochmotiviert wie sehr sie ihr Publikum vermisst haben.