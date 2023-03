Serie Cultural Long Covid Neustart Kultur: Ein Fall für Herzblutmenschen

Dezernat III. Das Dezernat für Kultur, Tourismus und Weiterbildung. Hier sitzt der Mensch, der für die Stadtgesellschaft das kulturelle Ruder in der Hand hält. Seit Oktober 2021 ist das Markus Nöhl (SPD). Er ist also mitten in der Corona-Pandemie in einen Verantwortungsbereich eingestiegen, der wie kein Zweiter unter den Kontaktbeschränkungen und Lockdowns zu leiden hatte und der gleichzeitig das prekäre Kon­strukt offenlegte, auf dem große Teile unseres Kulturlebens seit vielen Jahren irgendwie herumfunktionieren. Klar, dass dies eine besondere Herausforderung darstellt, der sich Nöhl und sein Team nun schon seit einiger Zeit mit vielen Ideen stellen. Die Vorstellung der Vielzahl von Projekten, angedacht, geplant oder bereits in Umsetzung, vom Theaterumbau bis zum Pop-up-Konzept „Kulturspektrum“ in den Räumen der ehemaligen „Grüne Rakete“ würden den Rahmen dieses Beitrags sprengen, der sich ja insbesondere mit den Folgen von Cultural Long Covid für die Kulturakteure der Region interessiert. Und auch hier weiß Markus Nöhl Spannendes zu berichten.