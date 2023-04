TV präsentiert Vorpremiere am Theater Trier „Kardinalfehler“ im Theater Trier – „Heute Abend sind Sie auch unsere Kollegen“

Der Papst hat seinen Besuch angekündigt, und das kleine Bistum ist in heller Aufregung. Vor allem, nachdem einige wohl gehütete Geheimnisse bekannt werden, die gut versteckt in den Akten im Keller des Bischofssitzes verstauben. Ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. Nicht nur in Trier – „auch Köln könnte das Stück gut gebrauchen“, wie Dietmar Jacobs, Kölner und als solcher katholisch sozialisiert und mit Alistair Beaton Autor von „Kardinalfehler“, im Laufe der Diskussionsrunde anmerkt. Die wird von Thomas Roth moderiert, Chefredakteur vom Trierischen Volksfreund, der die Produktion des Theaters Trier präsentiert. Roth möchte dann auch als Erstes von Manfred Langner wissen, wie er auf die Idee kam, ein Stück über die katholische Kirche in Auftrag zu geben. Die Antwort ist so knapp wie überzeugend: „Ich habe kein fertiges gefunden.“ Und als der Kulturdezernent ihm geraten habe, eins schreiben zu lassen, fiel ihm sofort Alistair Beaton ein (dessen „Fracking for Future“ vor zwei Jahren in Trier zu sehen war).