Aufgeschlagen – Neue Bücher: Nachtfahrt : Literaturkolumne: Vier wie Pech und Schwefel

Trier Sie kennen sich aus Grundschultagen und sind seitdem, im Gegensatz zu ihren neutestamentarischen Namensvettern, dickste Freunde: Jo(hannes), studentische Hilfskraft am historischen Institut; Luke, ein nicht furchtbar erfolgreicher Immobilienmakler, Markus; der Medizinstudent wider Willen, und Matthis, rauschgiftaffiner Studienabbrecher.

Sie halten zusammen wie Pech und Schwefel, legen füreinander die Hand ins Höllenfeuer und teilen brüderlich Freud, Leid, alkoholische Getränke, bewusstseinsverändernde Substanzen aller Art und mitunter auch die Freundinnen. Natürlich gibt es, wie in jeder funktionstüchtigen Beziehung, hin und wieder Meinungsverschiedenheiten. Etwa wenn es um die beste Stellung beim Sex geht, ob man mit der Einrichtung eines Hundefriedhofes Geld verdienen kann oder wie man am besten die Leiche von Max entsorgt. Max ist ein schlicht gestrickter Hilfsarbeiter, den Luke für rechnungslose Renovierungsarbeiten in der heruntergekommenen Immobilie einsetzt, die er sehr günstig erworben hat: indem er die Freunde dazu überredet, ihm ihr gesamtes, allerdings durchaus überschaubares Vermögen anzuvertrauen. Und nun liegt Max tot in der halbfertigen Wohnung.