Auftritt beim Festival in der Moselstadt Der heikle Umgang mit extremen Positionen: Stadt Trier distanziert sich von zwei Künstlern

Der Musiker und politische Kabarettist Uli Masuth, Jahrgang 1957, ist bereits mehrfach in der Region Trier aufgetreten, etwa in der Trierer Tufa und in Schweich. In der Pandemie protestierte er in Thüringen gegen die Corona-Maßnahmen und wurde Kandidat der Partei Die Basis. Mehrere Veranstalter haben ihn deswegen von Auftritten ausgeladen. Als er im Frühjahr 2023 mit seinem Programm „Lügen und andere Wahrheiten“, das er jetzt in Trier präsentiert, in die Bitburger Stadthalle kommen sollte, regte sich keine öffentliche Kritik. Im November 2022 hingegen hat die Tufa den Ex-Kirchenmusiker ausgeladen. „Herr Masuth engagiert sich in der Partei ‚Die Basis’, die nachweislich durch demokratiefeindliche Äußerungen, rechte Tendenzen und ihre Nähe zur Querdenker-Bewegung auffällt“, hatte Tufa-Chefin Jana Schröder erklärt. Und Tufa-Vereinsvorsitzender Klaus Reeh sagte, man sei „an die Nutzungsvereinbarung mit der Stadt gebunden“. „Hätten wir die Veranstaltung nicht abgesagt, so hätte die Gefahr bestanden, dass die Veranstaltung zu einem Querdenkertreffen wird.“