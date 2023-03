Trierer Musikszene Dhresen, Jimi Berlin und Graustufe West: Drei neue spannende Alben aus der alten Stadt

Es ist ein Trip in die 80er, aber so richtig, mit Flux-Kompensator zurück in die Zukunft: Im neuen Video von Graustufe West, „Heiland“, wird schon nach zwei Sekunden deutlich, welcher Dekade hier optisch und musikalisch gehuldigt wird. Aber es ist ein guter Trip, für die junge Trierer Band hat das auch gar nichts Nostalgisches. Am 31. März kommt die neue EP von Graustufe West raus. Produziert wurde „Gold“ von Dennis Borger, dem zuletzt mit dem Album „Olympia“ von Betterov eine Top-5 Platzierung in den Album-Charts gelungen war. Aufgenommen wurden die Songs im September und Oktober 2022 in Berlin und Trier. Graustufe West dürften damit den nächsten Schritt nach vorne machen – schon jetzt hat Graustufe West mit dem Mix aus Retro, Indiepop und Neuer Deutscher Welle für einigen Wirbel gesorgt. Dabei halfen auch Szenegrößen mit. So hatte Ollli Schulz in seinem erfolgreichen Podcast Fest & Flauschig (mit Jan Böhmermann) großen Gefallen an einer Textzeile der Trierer gefunden – und der Band damit viele neue Fans beschert: „Ich war noch nie so verliebt, wie du in dich, Marie“, heißt es im Song „Marie, Marie“. Mit solchem Wortwitz lässt sich bei Olli Schulz punkten (und der Song ist auch sehr gut, davon abgesehen). So hieß das erste Album von Olli Schulz & der Hund Marie vor knapp 20 Jahren etwas weniger poetisch „Brichst du mir das Herz, breche ich dir die Beine“. „Marie, Marie“ wurde allein beim Streamingdienst Spotify über 1,5 Millionen Mal angehört. Zuletzt hatte auch eine der angesagtesten neuen deutschen Indiebands die Trierer indirekt beworben: So coverte „Provinz“ bei bei TikTok den Song „Marie, Marie“. Graustufe West werden die EP-Veröffentlichung mit einer Show in der Trierer Tufa feiern – am Samstag, 1. April, einen Tag nach dem Release (kleiner Saal, Support: Nikra, Beginn: 20 Uhr).