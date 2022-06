Kulturhauptstadt Europas : Neue Ausstellungen in Esch: Dialoge mit der Natur und Luft zum Atmen

Esch-sûr-Alzette Um ökologisches Bewusstsein und gute Luft geht es in den beiden neuen Ausstellungen der europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022 in Belval.

So auch in Esch: „Im Dialog mit der Natur“ will „Earthbound“ in der Möllerei ökologisches Bewusstsein erzeugen. Ein Dialog, der mit Hilfe digitaler Verfahren wie Künstlicher Intelligenz (KI) und anderem geführt wird und ein ebenso delikates wie dringendes Unterfangen ist. Wurden digitale Techniken doch auch immer wieder zur Zerstörung von Natur und Umwelt genutzt. Eingerichtet hat die Ausstellung das Haus der Elektronischen Künste in Basel (HEK). Gezeigt werden 19 Positionen internationaler Künstler. Was sich im mächtigen düsteren Bau der Möllerei darstellt, ist ein künstlerisches Zukunftslabor, in dem sich wissenschaftliches Know-how, digitale Technik mit Fantasie und Poesie erkenntnisfördernd zusammentun. Gezeigt werden Video-, Audio- und Multimedia-Installationen, Animationen und Skulpturen. Darunter sind ästhetisch sehr reizvolle, zum Teil pfiffige Kunst-Projekte, von denen einige interaktiv das Publikum einbeziehen.