Literatur : Schwarzes Vieh, neue Tote

Wer Hercule Poirot, schwarzen Humor und die Eifel liebt, der wird von Ralf Kramps neustem Krimi „Mord mit Eifelblick“ bestens unterhalten – muss allerdings wegen möglicher Kicherattacken mit fragenden Blicken seiner Mitmenschen rechnen.

Das skurrile Ermittlerduo – Herbie und sein ebenso redseliger wie unsichtbare Freund Julius – stolpert diesmal wegen eines großen, schwarzen Hundes namens Agamemnon in eine Mordstory hinein, die in der Eifel der 60er Jahre ihren Anfang nahm. Für seine Tante muss Herbie auf das schlecht erzogene Tier aufpassen, das alles begattet, was ihm in den Weg kommt und mit Fahrradständern randalierend durchs Dorf zieht. Immerhin bringt Agamemnon Herbie Geld ein: Der Hund wird Darsteller in einer Fernsehserie, die mit Starbesetzung im Hotel Eifelblick gedreht wird. Ein Hotel, das in der gleichnamigen Serie in den 60ern über die deutschen Bildschirme flimmerte und das Publikum bezauberte.