Literatur : Viele Bekenntnisse zur Heimat

Schweich Eine Auswahl der Werke von Stefan Andres liegt jetzt in einer neunbändigen Edition vor.

Den Roman „Der Knabe im Brunnen“, in dem der 1906 in der Breitwiesmühle im Dhrontal geborene Dichter an seine Kindheit und den ersten Trier-Besuch an der Hand der Mutter erinnert, sehen viele Andres-Leser aus der Trierer Region als ein Standardwerk seines Schaffens an. Aber Stefan Andres, der in seinem selbst gewählten Exil in Positano (Italien) mit „verstecktem Schreiben“ in den Jahren der Nazi-Zeit etliche Beiträge in deutschen Zeitungen veröffentlichen konnte, hat ungeachtet dessen in seinem Gesamtwerk eine beachtliche schriftstellerische Bandbreite bewiesen. Noch heute ist er, auch auf Initiative der in Schweich ansässigen Stefan-Andres-Gesellschaft, Teil der Schullektüre. Zu der neunbändigen Edition gehört unter anderem der Roman „Die Versuchung des Synesios“, eine Art Testament des Dichters. Die Novelle „Wir sind Utopia“, eine Geschichte aus dem spanischen Bürgerkrieg und eines der bekanntesten Werke, schrieb er laut Aussage seiner Frau Dorothee Andres, die ihr Leben mit dem Schriftsteller in ihrem Buch „Carpe diem“ schildert, in nur knapp 14 Tagen nieder.