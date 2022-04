Kulturzentrum : Die taffe Frau an der Tufa-Spitze - Was sich nun ändern wird

Jana Schröder (30) leitet seit März 2022 das Kultur- und Kommunikationszentrum Tufa in Trier. Foto: TV/Anne Heucher

Trier Seit Anfang März leitet Jana Schröder die Tufa in Trier, das größte soziokulturelle Zentrum in Rheinland-Pfalz. Die 30-Jährige will das Image der Tufa auf Vordermann bringen und mehr für junge Zuschauer bieten.