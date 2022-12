Tanztheater : Eindringlich eindringend

Von Eindringlingen aller Art: Szene aus „INVASION(EN) 2.22 von Hannah Ma. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Tanzperformance „INVASION (ED) 2.22“ von Hannah Ma uraufgeführt.

„You have invaded my heart“, bekennt die ausdrucksstarke Stimme aus dem Hintergrund. Ums Vereinnahmen, Eindringen und Durchdringen unterschiedlicher Art geht es in Hannah Mas spannender Produktion „INVASION (ED) 2.22“, die jetzt in der Europäischen Kunstakademie Trier uraufgeführt wurde. Das Stück, das die Tänzerin und Choreografin gemeinsam mit ihrer Kompagnie hanna ma dance produziert hat, entstand im Rahmenprogramm der rheinland-pfälzischen Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“. Als Co-Autoren werden die Schriftstellerin Nora Amin und der Berliner Spezialist für audiovisuelle Medien Sebastian M. Purfürst im Programm genannt. Zudem standen für Teile der Choreografie Mittel aus dem Förderprogramm des Bundes „Neustart Kultur“ zur Verfügung.

Als ein weiterzuentwickelndes „Work in Progress“ versteht Hannah Ma ihre neuste Produktion, die nach Trier auf Tournee in die weite Welt bis nach Südafrika gehen wird. Eine „performative Installation“ nennt die Künstlerin ihr Stück. Und genau das ist es. Die vier Säulen des ehemaligen Ateliers markieren den Raum, in dem die verschiedenen Arten von Invasionen verhandelt werden. Und den das fabelhafte Team in der Bewegung greift, auslotet und über Geste und Mimik mit Bildern füllt und mit Energie auflädt. Diversität ist der zeitgeistige Debattenbegriff, der die Buntheit der Welt fasst, mit ihren vielfältigen, zuweilen kontroversen Sichtweisen, Ansprüchen und Befindlichkeiten. Mit seinen unterschiedlichen und erfrischend individuellen Persönlichkeiten verkörpert Hannah Mas internationales Team bildmächtig solche Diversität. Mas Produktion ist ein Gesamtkunstwerk aus Bewegung, Stimme, Text und Video. Als geschlossene Linie bewegen sich zu Beginn die Tänzerinnen und Tänzer im Rhythmus der Stimme, die Nora Zrika gehört, und die von Invasionen und Erfahrungen damit, berichtet. Die Reihe wird sich bald auflösen, die Tanzenden sich vereinzeln.