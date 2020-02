Theater : Neue Termine für „Marlene“

Foto: Marco Piecuch

Trier (aheu) Das Theater Trier hat wegen der großen Nachfrage weitere Vorstellungen des Schauspiels „Marlene“ angesetzt. Diese sind am Freitag, 28. Februar, am Montag, 9. März, und am Montag, 23. März, jeweils um 19.30 Uhr.



