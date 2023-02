Projekt Sanierung : Neue Theaterwerkstatt Trier: Wo die Kulissenbauer jubeln

Foto: Rainer Neubert 34 Bilder Exklusive Einblicke: Bilder aus der neuen Theaterwerkstatt in Trier

Trier Die neue Werkstatt am Grüneberg ist der erste Meilenstein für das Großprojekt Sanierung Stadttheater Trier - und ist zusammen mit den nebenan ebenfalls geplanten Probebühnen für die Kulturmacher ein „gewaltiger Schritt“.

Es ist noch nicht ganz einfach, sich auf dem riesigen Gelände des Energie- und Technikparks der Stadtwerke Trier am Grüneberg von Kürenz zurechtzufinden. Wer hier zu der neuen Werkstatt des Stadttheaters Trier will, muss die letzte Halle vor der Kläranlage suchen, die das CO 2 -neutrale Gewerbegebiet mit einem Teil der dort benötigten Energie versorgt.

Wie alle Gebäude hier, präsentiert sich die Fassade auch dieser riesigen Halle in Grün- und Grautönen. 1800 Quadratmeter Fläche stehen den Kulissenbauern und Bühnenbildnern des Stadttheaters zur Verfügung. Jeder Arbeitsbereich ist deutlich größer als die Gesamtfläche, die für die Erstellung von Bühnenbildern im Stadttheater am Augustinerhof vorhanden war. „Wir können hier ganz anders und natürlich viel besser arbeiten“, freut sich Alexander Roy, Chef der zwölf bis 15 Mitarbeiterinnen undmacher. Mitarbeiter, die hier ihr professionell-handwerkliches und künstlerisches Können ausspielen.

Neue Theaterwerkstatt Trier: Kulissen und Großplakate an einem Stück

Es sei sehr effektiv, dass nun Kulissen und Großplakate in einem Stück gefertigt werden können. „Vor allem für die Maler ist alles deutlich besser geworden. Und dank der Kooperation mit dem Amt StadtRaum haben wir in der Schreinerei neue Maschinen bekommen.“

Was das bedeutet, wird beim Rundgang durch die riesigen und bis zu zehn Meter hohen Werkstätten deutlich, wo bei unserem Besuch auch für das Schauspiel „Furor“ das Bühnenbild entsteht. Computergesteuerte Standkreissägen in XXL-Größe sind in Aktion. Nebenan wird auf Dutzenden Quadratmetern gemalt und gepinselt. Im Stofflager gilt es, riesige Bahnen zuzuschneiden.

Auch Kulturdezernent Markus Nöhl ist angesichts der perfekt erscheinenden Arbeitsbedingungen und der guten Laune der Mitarbeiter begeistert. „Das Theater am Augustinerhof ist eigentlich nie fertig gebaut worden“, weiß er. „Das sollte in den 1960er Jahren einen Anbau erhalten, zu dem es nie gekommen ist.“ Dort sei im Grunde immer in einem viel zu kleinen Provisorium gearbeitet worden. „Nun haben uns die Stadtwerke dieses passgenaue Angebot gemacht.“

Eigentümer sind die Stadtwerke Trier, die Stadt Trier ist Mieter

Eigentümer der nach Wünschen des Theaters für drei Millionen Euro sanierten Halle sind die Stadtwerke Trier, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt. Das Theater beziehungsweise die Stadt Trier zahlt Miete. Wirtschaftlich ist das nach Angaben von Oberbürgermeister Wolfram Leibe auch deshalb, weil im Gegenzug mehrere andere angemietete Flächen, zum Beispiel für das Kulissenlager, aufgegeben werden können.

Der Kulturdezernent verweist ebenso wie Intendant Manfred Langner zudem darauf, dass „Fummelzeit“ auf der Bühne eingespart werden kann, wenn das Bühnenbild nicht aus vielen kleinen Einzelteilen zusammengesetzt werden muss. „Die neue Hebebühne für große Kulissenteile am Theater fehlt zwar noch“, so Nöhl. „Aber der Bauantrag ist gestellt, wir rechnen mit dem Baubeginn dafür im Frühjahr.“ Die neue Hebebühne sei dann bereits Teil der mehr als 50 Millionen Euro teuren Sanierung des Theatergebäudes, die nach aktuellem Stand der Dinge frühstens 2025 beginnen kann. Denn zunächst muss der geplante Anbau am Kulturzentrum Tuchfabrik fertig sein, der als Ersatzspielstätte dienen soll.

Der Standort für die neue Theaterwerkstatt ist übrigens auch deshalb im Energie- und Technikpark Trier (ETP) der Stadtwerke gewählt worden, weil wenige Meter entfernt die neuen Probebühnen für die Sparten Schauspiel, Oper und Tanz entstehen werden. In dem ebenfalls etwa 1800 Quadratmeter großen und bis zu 12 Millionen Euro teuren Neubau werden zudem die Theaterschneiderei und ihr umfangreicher Fundus eine neue Heimat finden.

Intendant Manfred Langner: Werkstatt und Probebühnen schaffen Platz und Zeit für mehr Spieltage

Intendant Manfred Langner freut sich über die Entwicklung. „Bislang war alles sehr, sehr klein. Es ist fast absurd, dass unter diesen Voraussetzungen so gutes Theater gemacht worden ist.“ Werkstatt und Probebühnen bezeichnet er als gewaltigen Schritt für das Theater. „Effizienz ist kein Luxus. Wir bekommen den Raum, den ein Theater braucht.“