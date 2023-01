Unterm Strich - Die Kulturwoche : Neue Zwei-Euro-Münze: Bezahlen mit der Elbphilharmonie

Düsseldorf/Berlin Um eine Sonderausstellung zu Heinrich Heine, freien Eintritt in die Neue Nationalgalerie Berlin und eine spezielle Münzprägung geht es diesmal in unserer wöchentlichen Kultur-Kolumne.

„Denk ich an Deutschland in der Nacht …“, dann könnte er mal wieder um den Schlaf gebracht sein, der Heinrich Heine. Rund um den 225. Geburtstag des in Düsseldorf geborenen Dichters entsteht nämlich die erste Graphic Novel über ihn. Auf dem Titelbild, ganz in Romantik-Blau gehalten, ist Heine recht hieppiemäßig mit einem Blumenbouquet als Hut auf dem Kopf zu sehen. Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer nutzen das Medium, um Heines „Lebensfahrt“ zeitgemäß zu erzählen. In den Bildern begegnen den Besucherinnen und Besuchern nicht nur der weltbekannte Dichter der „Loreley“ und des „Wintermärchens“ sowie seine literarischen Figuren, sondern auch Personen aus seinem Umfeld. Anschaulich werden zudem Orte, an denen Heine gelebt und gewirkt hat. Die in Vitrinen gezeigten Skizzen, Motivstudien und Layout-Entwürfe vermitteln in Ergänzung zu den großformatigen Originalbildern die Arbeitsweise des Künstlerduos. Die Sonderausstellung ist noch bis zum 23. April zu sehen. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter

www.duesseldorf.de/heineinstitut