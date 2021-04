Literatur : Botschaften aus dem Ungewissen

Info

Die Thomasbriefe von Stephan Senge richten sich: An die Kollegen, An einen Obdachlosen, An einen Versager, An einen Geländegänger, An Nachbarn, An einen Radikalen, An einen Abreisenden, An einen Berührungslosen, An Unsichere, An einen Totalbeschäftigten, An einen Gleichgültigen, An einen Vergesslichen, An einen Verspäteten, An einen Geretteten, An einen Wartenden, An mich selbst, An einen Eiferer, An einen Infizierten, An einen Kränkelnden, An einen Traurigen, An einen Heitergestimmten.