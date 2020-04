Kurzkritik : Einst populär: das Bandonion

Quetschkommode“ nannte man das Bandonion im Volksmund. „Handharmonika mit bis zu 100 Knöpfen in beidseitiger Anordnung“ vermeldet das Lexikon. Dieses Instrument, das zugleich klangvoll und verhältnismäßig einfach zu handhaben war, war im 19. und frühen 20. Jahrhundert weit verbreitet.

Es gehört zu der Arbeiterkultur, von der sich nur mehr Reste erhalten haben. Karl-Georg Schroll hat in seinem Buch „Bandonionvereine“ nicht nur das Instrument selber ins Visier genommen, sondern auch dessen gesellschaftliche Funktion. In den 1920er Jahren gab es in Deutschland an die 14 000 Bandonionspieler, organisiert in mehr als 1200 Vereinen. Erst die Nazi-Diktatur mit ihrer Gleichschaltungspolitik und dann das Aufkommen von Plattenspieler, Tonbandgerät und Radio bereiteten dem Bandonion-Musizieren ein unvermeidliches Ende. Karl-Georg Schroll hat diese Musikkultur, die heute kaum zu Unrecht mehr bekannt ist, akribisch aufgearbeitet. Wer immer mehr darüber erfahren will, ist mit seinem Buch bestens bedient.

Martin Möller