Kulturfestivals Neues Festival löst Eifel-Kulturtage ab

Den genauen Ort und das Festivalprogramm der Eifel-Kulturscheune zwischen April und Oktober 2024 will Laupichler noch nicht verraten, sondern verweist auf die Pressekonferenz am 15. November, wo er das Projekt vorstellen und den Kartenvorverkauf einläuten will. Er sei sehr glücklich, dass alle Sponsoren der Eifel-Kulturtage wieder dabei seien und dass er eine „tolle Location“ an der Achse Mayen-Trier gefunden habe, bei der die Besucher nach der Veranstaltung auch gerne sitzen bleiben und die gastronomischen Angebote nutzen würden. Damit hätte auch das ständige Umziehen in teils wenig charmante Veranstaltungsräume wie Schulen und Gemeindehallen ein Ende.