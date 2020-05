Konzerte : Neues Konzertkonzept: Tufa lädt zum „Sofa-BeneViez“

Trier Beim Online-Benefizkonzert der Trierer Tufa steht die Solidarität mit Künstlern im Vordergrund, die durch Corona Einbußen hinnehmen müssen.

(red) Benefit, Benefiz, BeneViez – schon im Titel des neuen Formats „Sofa-BeneViez. Musik zum Mitholen“ stecken die vielen Facetten des neuen Konzertkonzepts, das die Trierer Tuchfabrik gemeinsam mit der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm), dem Theater Trier und dem Offenen Kanal (OK54) auf die Beine stellt. Das Event läuft am 15. Mai zeitgleich im Offenen Kanal, auf YouTube und Facebook. Einen Benefit soll es bringen für zwölf Musiker und Bands, deren Vorstellung aufgezeichnet und in einem Konzertvideo gezeigt wird. Ein Benefiz für die gesamte Trierer Kunst- und Kulturszene soll es werden, die sich einen Teil der erhofften Spenden sichern können – auch wenn sie nicht selbst dabei waren. Und „bene Viez“, also „guten Viez“, können die Zuschauer sich bis vor die Haustür liefern lassen.