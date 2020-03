Kulturaktion : Kunst, die Mut macht

Trier Das Künstlerkollektiv „Antikörperkultur“ um die Trierer Regisseurin Joya Gosh kämpft gegen Angst und Mutlosigkeit.

So schnell gibt sie nicht auf. „Lasst uns kämpfen und nicht den Mut verlieren“. Joya Ghoshs Stimme am Telefon klingt entschlossen, wenn sie über das Motto ihrer neuen Initiative spricht, das in diesen Tagen einem antiviralen Schlachtruf gleicht. Gerade hat die Gründerin und Geschäftsführerin des Theaterensembles „Joya Ghosh and friends“ das Künstlerkollektiv „Antikörperkultur“ ins Leben gerufen. Ein Mutmacher soll es sein für Künstler und Kunstfreunde.