Kultur : Schöpfungsvisionen im Halbdunkel

Trier Mühsamer Neustart für Triers Philharmonisches Orchester in der Europahalle.

Es war eine seltsam beklemmende Stimmung in der Trierer Europahalle. Aus unbekannten Gründen war der gesamte Raum in schummriges Halbdunkel getaucht. Die Türhüterinnen mussten jeden einzelnen Besucher zu seinem Sitzplatz bringen. Von dort aus nahmen sich die gähnend leeren Stuhlreihen dann aus wie die Titanic vor ihrem Untergang.

Das Zweitkonzert und die „Concert Lounge“ am Freitag, 4. September, waren abgesagt worden. Und das Sinfoniekonzert fand sichtlich unter erschwerten Bedingungen statt: Keine Dekoration, nichts, was in irgendeiner Weise Stimmung verbreitet.