Konzert : „Ein bunter Strauß aus Schwarz“

Trier Besinnlich, bedrückend, befreiend, bezaubernd und bewegend zugleich, so ist der musikalisch-literarische Abend mit Nicholas Müller am Samstag im Brunnenhof.

Nicholas Müller hat als Musiker alle Höhen des Geschäftes erlebt und als Mensch mit einer Angststörung auch die tiefsten emotionalen Täler durchschritten. Und er wäre nicht er selbst, wenn er das nicht künstlerisch verarbeiten würde. Der ehemalige Frontmann der mega-erfolgreichen Band Jupiter Jones („Still“) machte 2014 seine Angststörung öffentlich und zog sich zeitweise aus dem Geschäft zurück. Bei den damit verbundenen Panikattacken fühlte er sich dem Tode nah – ein Thema, mit dem er sich schon lange beschäftigt hatte. In dem Buch „Ich bin mal eben wieder tot“ näherte sich Müller 2017 literarisch dem unausweichlichen Lebensende und landete damit einen Bestseller. Nun gibt es sein neues Bühnenprogramm „Zum Sterben zu viel“ mit viel eigener und gecoverter Musik, Gesprächen mit Gästen und an jedem Abend eine andere, aktuelle Geschichte. So auch am Samstagabend vor 160 Zuschauern im ausverkauften Trierer Brunnenhof vor beeindruckender historischer Kulisse.