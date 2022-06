So war es bei Nick Mason‘s Saucerful of Secrets : Mitgründer von Pink Floyd: Der Mann will Nähe, keine Mauern!

Rock-Legende: Pink-Floyd-Schlagzeuger Nick Mason im ausverkauften Luxemburger Atelier mit Guy Pratt (links) und Gary Kemp. Foto: Andreas Feichtner

Luxemburg Mehr Pink Floyd als Nick Mason? Geht eigentlich nicht. Der legendäre Schlagzeuger macht in Luxemburg mit seiner Pink-Floyd-Show vieles anders – und alles richtig.

Er ist der Pulsschlag von Pink Floyd: Nick Mason. Der Mann, der immer dabei war. Der auf jedem Album gespielt hat. Einer, der zwar nicht jeden Ärger schlichten kann. Dafür sind manche Egos zu groß, manche Welten zu weit auseinander gedriftet im Lauf der Dekaden. Roger Waters und David Gilmour werden wohl nie mehr gemeinsam als Pink Floyd auf der Bühne stehen, da ist sich nicht nur Nick Mason ziemlich sicher – aber wenn, dann wäre der Schlagzeuger dabei. Die Bühne wäre dann sicher zehn Mal so groß wie hier im ausverkauften „Atelier“, wo die Bandkollegen nur zwei Meter entfernt sind und keine zwanzig. So wie früher, ganz früher.

Pink Floyd: Das sind Lektionen in Gigantomanie. Vor knapp einem halben Jahrhundert wurde die legendäre britische Rockband zu einer überirdischen, mit „Dark Side of the Moon“, der Referenz für so ziemlich alles in der Rockmusik. Der Goldstandard für Studio-Sound, die Messlatte für Live-Produktionen, die mit „The Wall“ noch gewaltiger wurden.

Das lässt sich bei Roger Waters heute noch sehen, im nächsten Jahr will er wieder durch Europa touren. Bis dahin lassen sich Klassiker wie „Another Brick in the Wall“, „Shine on you Crazy Diamond“ oder „Money“ von einer ganzen Reihe Coverbands hören – eine der besten davon gastiert am 26. Juni in der Arena Trier: „The Australian Pink Floyd“, die den XXL-Anspruch von Pink Floyd bis ins Detail erfüllt.

Nick Mason, mittlerweile 78, macht das nicht bei seiner Pink-Floyd-Aufarbeitung. Braucht er nicht. Er will mit seiner Band „Saucerful of Secrets“ weder den Tributebands Konkurrenz machen noch seinen (Ex-)Kollegen Waters und Gilmour – mit Letzterem brachte er vor wenigen Wochen noch überraschend eine Benefizsingle unter dem Namen Pink Floyd heraus, „Hey Hey Rise Up“, mit dem ukrainischen Sänger Andriy Khlyvnyuk.

Foto: Andreas Feichtner 11 Bilder Nick Mason‘s Saucerful of Secrets in Luxemburg (Bilder)

So gibt es im aktuellen Programm von „The Australian Pink Floyd“ und „Saucerful of Secrets“ trotz langer Shows fast keine Schnittmenge. Der Instrumental-Klassiker „One of these Days“ (1971), mit dem die Show in Luxemburg furios startet, gehört bei Mason zu den neuesten Stücken am Abend – bei den Australiern dagegen ist es das zweitälteste: Mason setzt mit seiner exzellenten Band auf das Frühwerk, darunter viele Stücke von Syd Barrett – der „Crazy Diamond“ von Pink Floyd, der 1968 durch David Gilmour ersetzt wurde. So stehen eher wenig bekannte Stücke wie die B-Seite „Candy and Currant Bun“, die mit der genüsslich vorgetragenen Textzeile „Let‘s roll another one“ zeigte, wo damals der süßliche Wind herwehte, neben Klassikern wie „Echoes“ und „Set the Controls for the Heart of the Sun“ mit Gong-Einsatz von Mason.

Der 78-Jährige hat eine Band dabei, mit der der Heidenspaß vom ersten Bass-Riff aufs Publikum überspringt. Dass das zum großen Teil aus Experten besteht, wird bei „Fearless“ deutlich – da intonieren die Fans ohne Aufforderung dazu „You‘ll Never Walk Alone“, weil im Original der Liverpooler Fanblock zu hören ist. Das hatte Nick Mason schon vor knapp vier Jahren beim ersten Gastspiel im „Atelier“ im TV-Interview fasziniert: Auch bei der Wiederholung ist die Liebe zwischen Fans und Band nicht abgekühlt, Nick Mason spricht von sogar von seiner „Lieblings-Location“. Guy Pratt, langjähriger Tour-Bassist von Pink Floyd, strahlt übers ganze Gesicht. Und auch Sänger und Gitarrist Gary Kemp wird von einem Fan per T-Shirt an seine großen Zeiten als Hitschreiber erinnert: Er war der Mastermind bei „Spandau Ballet“, die in den 80ern viele Hits wie „Through the Barricades“ oder „Gold“ produzierten.