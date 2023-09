Auszeichnung wird am Sonntagabend vergeben Trierer Theatermaske 2023: Das sind die Nominierten

Die Theatermaske ist der wichtigste Preis für die Künstlerinnen und Künstler am Theater Trier. Verliehen wird er seit dem Jahr 2001 von der Gesellschaft der Freunde des Trierer Theaters. Überreicht wurde die Theatermaske unter anderem an den Schauspieler Michael Ophelders, an die Tänzerin Hannah Ma, an die Schauspielerin Barbara Ullmann sowie im vergangenen Jahr an den Schauspieler Giovanni Rupp.