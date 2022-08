Kulturpreis : Wer soll die „Theatermaske“ verliehen bekommen?

Trier (red) An wen geht die nächste „Theatermaske“? Seit 2001 verleiht die Gesellschaft der Freunde des Trierer Theaters e.V. die „Theatermaske“ für herausragende Leistungen am Theater. Alle Theaterbesucher können mitwirken und noch bis zum 4. September Vorschläge für eine Nominierung einreichen.

Vorschläge mit einer kurzen Begründung können formlos per E-Mail an theatergesellschaft-trier@agenturhaus.de oder postalisch eingereicht werden, an die Theatergesellschaft Trier, c/o Agenturhaus, Herzogenbuscher Str. 14, 54292 Trier. In vielen Geschäften der Trierer Innenstadt liegen Nominierungskarten aus.