Klassik : Wege und Umwege zu Mozart

Trier Das Notos-Klavierquartett eröffnete am Mittwoch die Spielzeit der Kammerkonzerte im Kurfürstlichen Palais in Trier.

Gelegentlich lohnt es, einmal innezuhalten und sich im Festsaal des Kurfürstlichen Palais’ umzuschauen. Da fallen dann all die Details ins Auge, an die man sich allzu rasch gewöhnt hat. Gerade dieser Saal, dessen Akustik noch nicht einmal ganz ideal ist, hat eine geradezu klingende Optik, etwas Leichtes und beinahe Zärtliches. Wie geschaffen für filigran-feinsinnige Kammermusik. Beim Notos-Klavierquartett zur Eröffnung der Trierer Kammermusik-Saison hätte ein viktorianisches Ambiente den Interpretationsstil des Ensembles besser getroffen.

Das ist Positionsbestimmung und nicht Kritik. Pianistin Antonia Köster und ihre Streicher-Kollegen geben gleich in den Einleitungsakkorden zu Gustav Mahlers a-Moll-Quartettsatz eine beeindruckende orchestrale Fülle mit. Es ist wirklich spätes 19. Jahrhundert – großzügig, klangfüllig, wuchtig und dabei mit sehr genauem Blick auf die thematische Entwicklung in der Komposition.

Und so, wie sie anfingen, beschlossen die Notos-Musikerinnen und –Musiker das Konzert. Dvoraks Klavierquintett op. 87 bebte geradezu vor Intensität. Der Stil des Ensembles hat etwas Strenges, Kompromissloses und dazu eine enorme Intensität. Die Musiker machen aus dem Quartett eine Sinfonie im Kammerformat. Sie steuern Höhepunkte sorgfältig an, geben den Ausbrüchen im Mittelsatz eine fast erschreckende Kraft mit und finden dann im dritten Satz zu dem singenden, fließenden Duktus, den dieser Satz mit Brahms gemeinsam hat.

Mitten in diesem Konzert lag wie in einem Wellental Mozarts Es-Dur Klavierquartett KV 493. Es war ein lyrischer, ein „klingender“ Mozart, warm und angenehm in der Tongebung und doch in seiner Rundung und Fülle ganz offensichtlich beeinflusst vom Kompositionsstil bei Mahler und Dvorak.