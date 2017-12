Peter Tschaikowskys Ballettmärchen „Der Nussknacker“ nach der Erzählung von E.T.A. Hoffmann kommt in einer kindgerechten Aufführung in die Europahalle Trier. Ein Erzähler führt durch die Geschichte eines Nussknackers, der in der Weihnachtsnacht zum Leben erwacht. Die Inszenierung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Am Sonntag, 10. Dezember, beginnt die Aufführung um 15 Uhr.