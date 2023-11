Rezension Wenn einer loszieht, das Tanzen zu erlernen

Und es gibt viel zu entdecken: Meyers Abenteuer führen ihn, teils begleitet von Kumpel Backes Hermann, auf die Himmelsleiter hoch zum Trierer Markusberg oder in seine studentische Vergangenheit alias „Magnum“ im Martinskloster-Wohnheim sowie in eine Metzgerei in Sachsen („Sie wissen nicht, was Soljanka ist?“), um dann zwischen Baum und Moos im „Waldbaden“ zu landen. „Esoterisch“; denkt da erst der Meyer Frank, aber freut sich dann doch über die Teilnahme. Mittendrin verpasst er den „Krabben-Pulkurs für Süddeutsche“ im Urlaub am Wattenmeer statt der Karibik und wird zum „Stehtrinker“ am Weinstand in Trier – auch wenn er dort den Altersschnitt nach oben drückt. Ist ja auch ein „Boomer“. Das mit dem Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive bekommt er übrigens dann auch hin: Meyer darf sich nun stolz als „tanzteetauglich“ betrachten.