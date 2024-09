Musiker, Fernseh- und Podcast-Star Olli Schulz: Jetzt klappt’s endlich mit Trier!

Anfang Juni 2021, Corona hatte die Veranstaltungsbranche noch fest im Griff: Mann, was regte sich Olli Schulz über die Absage seines geplanten Konzerts vor der Porta Nigra auf. Hunderttausende hörten es, im Podcast „fest und flauschig“, den er gemeinsam mit Jan Böhmermann moderiert. Reichweitenstärker geht’s kaum. 500 Leute vor der Porta? Wo sonst problemlos 3000 hinpassen? Das war den Verantwortlichen bei der Landesregierung in Mainz – Trier hatte damit nichts zu tun – doch zu heikel. Olli Schulz wetterte: Das sei „wirklich das Hinterletzte“. Es fand sich für den August 2021 zwar eine Lösung – Olli Schulz hätte auf der Open-Air-Bühne vor der Arena Trier auftreten sollen. Aber dieses und auch weitere geplante Konzerte musste er damals krankheitsbedingt absagen. Richtig sauer war er damals, weil zum gleichen Zeitpunkt teilweise wieder 14.000 Fans zu Bundesliga-Spielen durften – und auch in der Eifel Großveranstaltungen genehmigt waren: „Viele Künstler sind betroffen, gleichzeitig läuft aber für 10.000 Leute dieses beschissene, Leck-mich-am-Arsch-Rennen irgendwo am Nürburgring.“